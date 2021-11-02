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В Луганской области 336 заболевших COVID-19 за сутки

Вчера, 10:17 citynews.net.ua | Напечатать

За 23 ноября в Луганской области лабораторно подтверждено 336 новых случаев COVID-19. от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 18 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 56152 заболевших COVID-19. Умерли от осложнений 1921 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 14 325 случаев заболевания COVID-19, госпитализировали с коронавирусом или подозрением на него 4 077 человек, умерли 595 больных, выздоровели 29 044 человека.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего случаев коронавируса зарегистрировали в Киеве - 1 743, Полтавской - 1 060, Донецкой - 948, Запорожской - 906 и Хмельницкой - 808 областях.


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