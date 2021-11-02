Российские боевики 4 раза обстреливали позиции ВСУ в Донецкой области

23 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В районе Зайцево украинские позиции обстреливали из станковых противотанковых гранатометов.

У Верхнеторецкого российские наемники обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Шумов боевики вели обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Широкино российские террористы обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм.

В результате российских обстрелов действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.