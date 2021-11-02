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В полиции рассказали сколько штрафов выписали за месяц перевозчикам по новым карантинным нормам

Вчера, 12:51 citynews.net.ua | Напечатать

С 21 октября вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок на желтом и красном уровнях эпиднебезопасности. Они касаются регулярных и нерегулярных перевозок. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.

Нормы не применяются к городским и внутриобластным перевозкам.

За месяц действия новых правил перевозок между регионами органы Национальной полиции провели 91168 проверок регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок на предмет наличия у водителей и членов экипажа документов о вакцинации или отрицательных результатов тестирования на COVID-19.

Соответствующую информацию предоставили в Национальной полиции Украины.

В частности, в автотранспорте было проведено 75149 проверок, на железнодорожных вокзалах — 15181, в аэропортах — 805.

По выявленным фактам составлено 704 административных протокола по части 1 ст. 44-3 «Нарушение правил карантина людей» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В частности, в Киевской области составили 216 протоколов, в Черкасской — 83, в Полтавской — 67, в Сумской — 54, в Винницкой — 33, в Запорожской и Хмельницкой — по 28, в Одесской — 25, в Донецкой — 23, в Луганской — 22, в Днепропетровской и Житомирской — 21, в Черновицкой — 15, в Ивано-Франковской — 13, в Херсонской — 11, в Ровенской — 10, в Черниговской — 9, в Тернопольской — 7, во Львовской — 6, в Харьковской — 5 , в Киеве, Волынской и Николаевской — по 2 и 1 протоколу в Закарпатской.

Ответственность за наличие соответствующего документа на автобусных маршрутах несет пассажир, в железнодорожном и авиатранспорте — перевозчик.

За нарушение правил карантина может угрожать ответственность в виде штрафа.

Для использования межрегионального транспорта в регионах с желтым и красным уровнем эпиднебезопасности пассажирам необходимо иметь один из указанных документов:

  • оформленный на портале «Дія» или в одноименном приложении «желтый» или «зеленый» международный или внутренний COVID-сертификат на основании получения одной дозы вакцины или полного курса вакцинации;
  • иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;
  • документ о получении одной дозы вакцины — форма 063-О, которую можно получить сразу после процедуры у проводившего прививки врача;
  • международное свидетельство о вакцинации, которое будет действовать год с даты последней прививки. Его можно оформить у врача, проводившего прививку в пункте прививки заведения здравоохранения, или у семейного врача;
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действующие 72 часа от времени сдачи материала на анализ;
    сертификат из выздоровления.

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