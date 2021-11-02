В полиции рассказали сколько штрафов выписали за месяц перевозчикам по новым карантинным нормам

В полиции рассказали сколько штрафов выписали за месяц перевозчикам по новым карантинным нормамВчера, 12:51
С 21 октября вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок на желтом и красном уровнях эпиднебезопасности. Они касаются регулярных и нерегулярных перевозок. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.
Нормы не применяются к городским и внутриобластным перевозкам.
За месяц действия новых правил перевозок между регионами органы Национальной полиции провели 91168 проверок регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок на предмет наличия у водителей и членов экипажа документов о вакцинации или отрицательных результатов тестирования на COVID-19.
Соответствующую информацию предоставили в Национальной полиции Украины.
В частности, в автотранспорте было проведено 75149 проверок, на железнодорожных вокзалах — 15181, в аэропортах — 805.
По выявленным фактам составлено 704 административных протокола по части 1 ст. 44-3 «Нарушение правил карантина людей» Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В частности, в Киевской области составили 216 протоколов, в Черкасской — 83, в Полтавской — 67, в Сумской — 54, в Винницкой — 33, в Запорожской и Хмельницкой — по 28, в Одесской — 25, в Донецкой — 23, в Луганской — 22, в Днепропетровской и Житомирской — 21, в Черновицкой — 15, в Ивано-Франковской — 13, в Херсонской — 11, в Ровенской — 10, в Черниговской — 9, в Тернопольской — 7, во Львовской — 6, в Харьковской — 5 , в Киеве, Волынской и Николаевской — по 2 и 1 протоколу в Закарпатской.
Ответственность за наличие соответствующего документа на автобусных маршрутах несет пассажир, в железнодорожном и авиатранспорте — перевозчик.
За нарушение правил карантина может угрожать ответственность в виде штрафа.
Для использования межрегионального транспорта в регионах с желтым и красным уровнем эпиднебезопасности пассажирам необходимо иметь один из указанных документов:
- оформленный на портале «Дія» или в одноименном приложении «желтый» или «зеленый» международный или внутренний COVID-сертификат на основании получения одной дозы вакцины или полного курса вакцинации;
- иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;
- документ о получении одной дозы вакцины — форма 063-О, которую можно получить сразу после процедуры у проводившего прививки врача;
- международное свидетельство о вакцинации, которое будет действовать год с даты последней прививки. Его можно оформить у врача, проводившего прививку в пункте прививки заведения здравоохранения, или у семейного врача;
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действующие 72 часа от времени сдачи материала на анализ;
сертификат из выздоровления.