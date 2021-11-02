Россия сочинила «просьбу» призывать граждан РФ на военную службу в оккупированных Луганск и Донецк 

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Командование ВС РФ продолжает наращивать боевую и мобилизационную готовность соединений и частей так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск.

С 15 ноября на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты приступили к проведению очередного сбора военнообязанных запаса. С призванными на собрание организовано проведение занятий по боевой подготовке и тренировок по боевой готовности.

Проведение сборов контролируется комиссией штаба 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

Кроме того, по имеющейся информации, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях инициировали предложение о разрешении на официальном уровне призывать граждан РФ к прохождению военной службы по контракту в соединениях и частях 1 и 2 АК.

Кроме того, командование ВС РФ продолжает активную агитацию населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для прохождения военной службы в составе российских оккупационных войск.

В то же время российское оккупационное командование разрешило оформление на военную службу по контракту всех желающих в Донецкой и Луганской областях, в том числе лиц с уголовным прошлым и алко- и наркозависимых.

Министерство обороны Украины внимательно отслеживает ситуацию, которая сложилась вблизи государственной границы Украины с РФ и временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей.