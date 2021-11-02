Серей Шахов «забыл» указать в декларации имущество на почти на 60 миллионов гривень - подозрение НАЗК

22 ноября 2021 народному депутату Украины VIII и IX созывов Сергею Шахову сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год.

Следствие установило, что нардеп Сергей Шахов не внес в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности и воспитывает троих общих детей.

Судя по декларации, Сергей Шахов сейчас живет на одну депутатскую зарплату и имеет достаточно скромные сбережения. А живет - в квартире оформленной на его сына.

Но, по мнению следователей и журналистов , в декларацию не внесены данные о доме и земельном участке, которым фактически, как выяснило следствие, нардеп пользуется.

Также в отчетности народного депутата нет упоминаний о жене, а вместе с ней – оформленных на нее элитных квартир, коттеджей, многочисленных земельных участков и бизнеса.

Следствие установило, что народным депутатом Украины незадекларированы: 13 квартир в центре Киева, восемь паркомест, два дома в элитном коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тыс. кв. метров, 27 земельных участков общей площадью около 115 га в Киевской области, дача, нежилая недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, доходы от продажи недвижимости. В целом в декларацию нардеп не внес состояние на общую сумму более 59,5 млн. грн.

Отметим, что это первое врученное народному депутату подозрение по ст. 366-2 после возобновления уголовной ответственности за внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию.

В Луганской области Сергей Шахов известен в первую очередь масштабной раздачей сахара от имени его фонда, которую правоохранители регулярно квалифицируют как подкуп избирателей, но довести следствие до логического обвинения и суда не в состоянии по неизвестным причинам.