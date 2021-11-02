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В Луганской области 233 новых случая коронавируса и 21 умерший

Вчера, 09:45 citynews.net.ua | Напечатать

За 22 ноября в Луганской области лабораторно подтверждено 233 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер 21 человек. В данные по смертям вошли и умершие от коронавируса за выходные, когда лаборатории проводят меньше тестирований.

Как мы сообщали вчера, Министерство охраны здоровья подало в Кабинет министров просьбы о переводе из «красной» зоны карантина в «желтую» Луганской и Львовской областей.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 55816 случаев COVID-19. От осложнений умерли 1903 человека.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализированы 2 055 человек, умерли 720 человек, выздоровели 23 107 человек.

По данным Министерства охраны Здоровья. наибольшее количество новых случаев COVID-19 выявлено в Киеве, а также Днепропетровской, Полтавской и Донецкой областях.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 353 136 человек; Выздоровели – 2 796 597 человек; летальных исходов – 82 318.


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