Российские боевики обстреляли Попасную и Причепиловку

22 ноября зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области российские террористы обстреляли Попасную из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В Причепиловке российские боевики дважды обстреливали позиции ВСУ, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В Донецкой области боевики обстреливали украинских военных в районе Лебединского из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

У Каменки российские наемники обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Павлополя боевики обстреливали украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого – удовлетворительное, другого – тяжелое.