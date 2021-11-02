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Российские боевики обстреляли Попасную и Причепиловку

Вчера, 09:34 citynews.net.ua | Напечатать

22 ноября зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области российские террористы обстреляли Попасную из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В  Причепиловке российские боевики дважды обстреливали позиции ВСУ, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В Донецкой области боевики обстреливали украинских военных в районе Лебединского из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

У Каменки российские наемники обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Павлополя боевики обстреливали украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого – удовлетворительное, другого – тяжелое.


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