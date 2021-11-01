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В Украине активизировались мошенники: Пугают семьи военнослужащих и вымогают деньги за «пленных»

Вчера, 11:57 citynews.net.ua | Напечатать

СБУ информирует, что в Украине снова активизировались мошенники, действующие по схеме: «Ваш сын в плену». В большинстве своем такие звонки поступают родственникам военных.

Злоумышленники звонят по телефону преимущественно вечером или ночью. Они играют на эмоциях и используют факт неожиданности.

Разговор строят по схеме: «Вам знаком (имя близкого человека – сына, брата, мужа…)? Он сейчас у нас, он попал в плен. Хотите освободить – нужно заплатить…».

В этой ситуации самое важное: не поддаваться эмоциям и не нервничать. Не стоит расспрашивать подробностей у мошенников, потому что для них это дополнительная возможность продолжать разговор в желаемом для них русле и оказывать на вас психологическое давление.

Цель таких звонков всегда одна – заставить вас, спасая родственника, перевести деньги на определенный банковский счет или на названную мошенниками сим-карту.

Иногда злоумышленники просят не отключать телефон, чтобы избавить людей от возможности перезвонить родственникам и выяснить настоящую ситуацию. А иногда меняют голос и представляются родственниками. Но это не должно повлиять на ваше решение получить информацию от первоисточника.

Что делать, чтобы не стать жертвой мошенников:

  • прежде всего, не паникуйте и не торопитесь выполнять условия аферистов. НИКОГДА не называйте своих близких по имени;
  • попросите позвонившего назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения пленного родственника. Практически полностью злоумышленники ваш номер набрали методом случайного набора и таковой информацией не владеют;
  • уточните, в каком городе и какой части проходил военную службу ваш родственник;
  • как можно быстрее позвоните родственнику, который нуждается в немедленной помощи, или людям, которые могут в данный момент быть рядом и подтвердить или опровергнуть услышанную вами информацию. С этой целью всегда следует заранее попросить у родных телефон, по которому можно связаться в случае непредсказуемой ситуации;
  • ни в коем случае не присылайте и не передавайте средства для решения вопроса.

Если вы или ваши знакомые все же попали в ситуацию, когда неизвестные люди требуют у вас деньги за «решение» вопросов освобождения родственника из плена, немедленно звоните по телефону в объединенный центр по координации поиска, освобождению незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установлению местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по телефону (044) 255-84-35 или на горячую линию Управления СБ Украины в Запорожской области (061) 239-60-40.

Информация, полученная на телефон доверия СБУ, конфиденциальна и будет тщательно проверена.


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В Украине активизировались мошенники: Пугают семьи военнослужащих и вымогают деньги за «пленных» » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня