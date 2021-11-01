Плательщики Луганской области перечислили в бюджеты всех уровней более 3,4 миллиарда гривень НДФЛ

В январе-октябре 2021 года в бюджеты всех уровней от плательщиков Луганщины поступило 3 млрд 419,2 млн гривень налога на доходы физических лиц.

Об этом сообщила начальник Главного управления ГНС в Луганской области Ольга Высочина.

Это на 507,6 млн гривень больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Местные бюджеты получили 2 млрд 555,5 млн гривень НДФЛ, что превышает показатели января-октября 2020 года на 383,7 млн ​​гривень.

В государственный бюджет за 10 месяцев текущего года уплачено 863,7 млн. гривень НДФЛ. Этот показатель увеличился на 123,9 млн. гривень по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Важно, что территориальные громады наибольшую часть налоговых поступлений получают именно за счет НДФЛ. Эти средства они направляют на развитие своей социально-экономической сферы.