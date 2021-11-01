Школьников из Луганской области приглашают к участию в ІІІ Всеукраинском фестивале социальной рекламы

Всеукраинский фестиваль социальной рекламы среди учащейся молодежи «Waste Management School Recycling» приглашает школьников из Луганской области 7-11 классов создавать видео, социальную рекламу и побеждать.

9 декабря 2021 года определят лучшие творческие работы, авторы которых получат ценные подарки, а также смогут представить их миру – ученическая реклама будет мотивировать граждан становиться экосознательными, ответственными.

Главный организатор фестиваля – общественная организация «Международное молодежное движение «School Recycling World» при поддержке Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Министерства образования и науки Украины, Украинского государственного центра внешкольного образования, Национального эколого-натуралистического центра и генерального партнера – компании PepsiCo Украина.

Участникам предлагают осмыслить три темы:

сортировка – правильное обращение с отходами, мусор как ресурс;

отходы и их глобальный вред окружающей среде (одноразовые маски, окурки, одноразовая посуда, полиэтиленовые пакеты; виды мусора, его жизненный цикл и периоды разложения в природе);

zero waste – жизнь без лишних трат и мусора (ответственное потребление, предотвращение образованию отходов, пользование многоразовой упаковкой; сохранение окружающей среды, полезные экопривычки).

В рамках фестиваля пройдет творческий конкурс в трех номинациях: постер, видео, спецноминация для социальных сетей – видео для ТіkTok.

Организаторы побуждают создавать ролики и постеры, которые будут мотивировать формировать комфортную, экологически чистую среду дома и в громадах, следовать ведущим экотрендам, осознавать огромное влияние каждого на настоящее, будущее планеты и человечества в общем.

«Главное достижение фестиваля в мощном ритме позитивных экологических изменений и трендов настоящего, которые задают школьники. Участники сами заботятся об окружающей среде и вдохновляют своими действиями других. Во время первого запуска Фестиваля в 2019 году вживую в г. Николаев присоединилось 840 учеников из 143 школ Украины. С того времени с каждым годом он набирает все большие обороты и доказывает, насколько экологически-сознательной является молодежь, и какие глубокие мысли транслируют в своих работах», — комментирует Юлия Мархель, основательница Международного молодежного движения «School Recycling World».

Во время конкурсной части работы участников, которые соответствуют всем критериям Положений фестиваля, будут бороться за ценные подарки для своих школ. Заявки принимаются с 10 ноября по 5 декабря 2021 року включительно по ссылке . Лучшие работы будут также опубликованы на Facebook-странице организаторов.

«Фестиваль социальной рекламы среди ученической молодежи показывает, что быть экологичным – это современно, стильно, легко и полезно! Кроме того, это про формирование экологической культуры и сознательности в Украине и про поддержку, которой не хватает в цифровом мире. Поэтому мы стремимся распространить этот опыт и приглашаем каждого школьника стать частью экологических проектов в своем городе. Уже сейчас это можно сделать посредством участия в конкурсе, который пройдет несмотря на карантин», – добавляет менеджер по связям с органами власти и общественностью компании PepsiCo Украина Олександр Бартле.

Подведение итогов фестиваля и конкурса пройдет 9 декабря 2021 года в городе Киеве, ОНЛАЙН-трансляция будет опубликована на странице в Фейсбук .

Участники проекта вместе просмотрят лучшие работы, которые получат высокую оценку жюри в нынешнем творческом конкурсе.

Приз зрительских симпатий получит работа, которая будет иметь наибольшее количество репостов и поддержки на Facebook-странице организатора. Победителя огласят 20 декабря 2021 года.

Ознакомиться с положениями и техническими требованиями можно по ссылке .

С целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19 конкурсная часть Фестиваля состоится ОНЛАЙН, в сети «Интернет». После отмены мер предосторожности работы участников будут принимать участие в мероприятиях всеукраинского и международного уровней для максимального распространения информационно-просветительской миссии Фестиваля. Победители творческого конкурса будут награждены во время торжеств в своем учебном заведении.