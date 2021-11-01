Боевики обстреляли Катериновку и Попасную в Луганской области из минометов

21 ноября зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области российские террористы обстреляли окраины Попасной из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Поселок Катериновка, находящийся в зоне разведения сил, российские боевики обстреляли из из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.