» » В Луганской области 255 новых случаев COVID-19 за сутки

В Луганской области 255 новых случаев COVID-19 за сутки

Сегодня, 14:32 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области за 19 ноября лабораторно подтверждено 255 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 7 больных.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск – 35, Рубежное – 21, Северодонецк – 67, Беловодск – 6, Белокуракино – 3, Кременная – 20, Марковка – 5, Меловое – 21, Новоайдар – 13, Новопсков – 11, Попасная – 12, Сватово - 13, Станица Луганская – 5, Старобельск – 15, Троицк – 8.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 55 504 заболевших. Всего с начала пандемии в Луганской области от этой болезни умерло 1 666 человек.

Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 623, уровень госпитализации – 57,0.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 67-летний мужчина, 69-летняя женщина из Рубежного, 50-летний мужчина из Новоайдара, 80-летняя женщина из Новопскова, 69-летняя женщина из Попасной, 70-летняя женщина из Сватового и 68-летняя женщина из Старобельска.

По данным Министерства охраны здоровья, За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 18 250 новых случаев коронавируса, от осложнений умерли 664 человека.

Всего с начала пандемии в Украине зафиксировано 3 322 308 подтвержденных случаев COVID-19, из них 80 895 летальных, 2 748 500 человек выздоровели.



Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:32

В Луганской области 255 новых случаев COVID-19 за сутки

Сегодня, 14:26

Северодонецкий АЗОТ в ноябре произвел рекордное количество кислорода для больниц

Вчера, 10:26

В Луганской области 278 заболевших COVID-19

Вчера, 10:14

За сутки в Донецкой области 5 нарушений режима прекращения огня

18-11-2021, 15:27

В Луганской области оформили 15 тысяч е-больничных на сумму более 25 млн гривень

18-11-2021, 14:27

В Северодонецке продавец травмировал пытавшуюся вернуть товар женщину

18-11-2021, 13:02

Руководитель шахты «Волыньуголь» платил налоги российским оккупантам в Луганске

18-11-2021, 12:54

В Славянске незаконно вырубили лес на 2 млн гривень

18-11-2021, 10:48

Российские боевики пытались разрушить обстрелом телевизионную вышку в Луганской области

18-11-2021, 10:14

Кабмин выделил почти 283 млн гривень на приобретение жилья ветеранам-переселенцам

18-11-2021, 10:01

В Луганской области 330 новых случаев COVID-19

18-11-2021, 09:50

Российские боевики обстреливают Луганскую область из тяжелой артиллерии - 5 раненых за сутки

Новости Украины:

17-11-2021, 15:12

Новая почта беспилотником доставила 16 посылок из Киева во Львов 

17-11-2021, 10:43

Топ 5 универсальных подарков сотрудникам на Новый год

16-11-2021, 18:52

В Киеве планируют увеличить плату за проезд до 12 и 22 гривень

16-11-2021, 16:05

Самые узнаваемые бренды самокатов

15-11-2021, 17:41

В акватории Днепро-Бугского лимана произошел разлив подсолнечного масла: инспекторы отобрали пробы воды

12-11-2021, 14:24

Как работает антифриз: особенности

9-11-2021, 11:58

В Киевской администрации отстранили от работы 7 работников, невакцинированных против COVID-19

2-11-2021, 17:00

Особенности тротуарной плитки под старину

2-11-2021, 15:20

НАБУ объявило одесского миллиардера Галантерника в розыск

2-11-2021, 14:35

Харьковcкая городская избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра. ОПОРА заявила о нарушениях

1-11-2021, 13:51

С 1 ноября в Киеве максимальная скорость на дорогах ограничена 50 км в час

28-10-2021, 18:19

В Киеве с 1 ноября транспорт только для вакцинированных или с ПЦР-тестом

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 

В Луганской области 255 новых случаев COVID-19 за сутки » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня