В Луганской области 255 новых случаев COVID-19 за сутки

В Луганской области за 19 ноября лабораторно подтверждено 255 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 7 больных.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск – 35, Рубежное – 21, Северодонецк – 67, Беловодск – 6, Белокуракино – 3, Кременная – 20, Марковка – 5, Меловое – 21, Новоайдар – 13, Новопсков – 11, Попасная – 12, Сватово - 13, Станица Луганская – 5, Старобельск – 15, Троицк – 8.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 55 504 заболевших. Всего с начала пандемии в Луганской области от этой болезни умерло 1 666 человек.

Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 623, уровень госпитализации – 57,0.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 67-летний мужчина, 69-летняя женщина из Рубежного, 50-летний мужчина из Новоайдара, 80-летняя женщина из Новопскова, 69-летняя женщина из Попасной, 70-летняя женщина из Сватового и 68-летняя женщина из Старобельска.

По данным Министерства охраны здоровья, За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 18 250 новых случаев коронавируса, от осложнений умерли 664 человека.

Всего с начала пандемии в Украине зафиксировано 3 322 308 подтвержденных случаев COVID-19, из них 80 895 летальных, 2 748 500 человек выздоровели.



