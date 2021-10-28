Северодонецкий АЗОТ в ноябре произвел рекордное количество кислорода для больниц

С начала года предприятие выпустило более 200 тысяч куб. метров кислорода, который помогает медикам в больницах Луганской и Донецкой областей бороться за жизнь людей

За две недели ноября 2021 года Северодонецкий «Азот», входящий в азотный бизнес Group DF, произвел и поставил в медицинские учреждения 38 772 куб. метра (6462 баллона) кислорода.

«С начала года общий объем производства медицинского кислорода на предприятии вырос в несколько раз. Я думаю, в ноябре мы произведем рекордное количество кислорода. Из-за новой волны пандемии наше предприятие резко нарастило объемы производства медицинского кислорода.

Мы понимаем, что потребление кислорода на одного больного растет, что каждый новый баллон, каждая тонна кислорода – это возможность остаться в живых для больных COVID19. Благодаря конструктивной работе с властями Северодонецк и Луганская область, похоже, пройдут пик эпидемии с обеспечением кислородом на 100%», – сообщил Леонид Бугаев, председатель правления ЧАО «Северодонецкое объединение Азот».

По его словам, предприятие тесно сотрудничает с Министерством здравоохранения, местными властями, совместно с которыми планирует поставки кислорода в больницы на ближайшие месяцы.

Сегодня кислород предоставляется больницам Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Сватово, Станицы Луганской, Старобельска, Троицкого, Беловодска, Новоайдара Луганской области. Также в последние недели кислород поставлялся в медицинские учреждения Краматорска, Лимана и Бахмута (Донецкая область).

Медицинский кислород ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» зарегистрирован и внесен в Государственный реестр лекарственных препаратов как препарат для проведения мер, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19).