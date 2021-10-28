» » Северодонецкий АЗОТ в ноябре произвел рекордное количество кислорода для больниц

Северодонецкий АЗОТ в ноябре произвел рекордное количество кислорода для больниц

Сегодня, 14:26 citynews.net.ua | Напечатать

С начала года предприятие выпустило более 200 тысяч куб. метров кислорода, который помогает медикам в больницах Луганской и Донецкой областей бороться за жизнь людей

За две недели ноября 2021 года Северодонецкий «Азот», входящий в азотный бизнес Group DF, произвел и поставил в медицинские учреждения 38 772 куб. метра (6462 баллона) кислорода.

«С начала года общий объем производства медицинского кислорода на предприятии вырос в несколько раз. Я думаю, в ноябре мы произведем рекордное количество кислорода. Из-за новой волны пандемии наше предприятие резко нарастило объемы производства медицинского кислорода.

Мы понимаем, что потребление кислорода на одного больного растет, что каждый новый баллон, каждая тонна кислорода – это возможность остаться в живых для больных COVID19. Благодаря конструктивной работе с властями Северодонецк и Луганская  область, похоже, пройдут пик эпидемии с обеспечением кислородом на 100%», – сообщил Леонид Бугаев, председатель правления ЧАО «Северодонецкое объединение Азот».

По его словам, предприятие тесно сотрудничает с Министерством здравоохранения, местными властями, совместно с которыми планирует поставки кислорода в больницы на ближайшие месяцы.

Сегодня кислород предоставляется больницам Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Сватово, Станицы Луганской, Старобельска, Троицкого, Беловодска, Новоайдара Луганской области. Также в последние недели кислород поставлялся в медицинские учреждения Краматорска, Лимана и Бахмута (Донецкая область).

Медицинский кислород ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» зарегистрирован и внесен в Государственный реестр лекарственных препаратов как препарат для проведения мер, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19). 


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:32

В Луганской области 255 новых случаев COVID-19 за сутки

Сегодня, 14:26

Северодонецкий АЗОТ в ноябре произвел рекордное количество кислорода для больниц

Вчера, 10:26

В Луганской области 278 заболевших COVID-19

Вчера, 10:14

За сутки в Донецкой области 5 нарушений режима прекращения огня

18-11-2021, 15:27

В Луганской области оформили 15 тысяч е-больничных на сумму более 25 млн гривень

18-11-2021, 14:27

В Северодонецке продавец травмировал пытавшуюся вернуть товар женщину

18-11-2021, 13:02

Руководитель шахты «Волыньуголь» платил налоги российским оккупантам в Луганске

18-11-2021, 12:54

В Славянске незаконно вырубили лес на 2 млн гривень

18-11-2021, 10:48

Российские боевики пытались разрушить обстрелом телевизионную вышку в Луганской области

18-11-2021, 10:14

Кабмин выделил почти 283 млн гривень на приобретение жилья ветеранам-переселенцам

18-11-2021, 10:01

В Луганской области 330 новых случаев COVID-19

18-11-2021, 09:50

Российские боевики обстреливают Луганскую область из тяжелой артиллерии - 5 раненых за сутки

Новости Украины:

17-11-2021, 15:12

Новая почта беспилотником доставила 16 посылок из Киева во Львов 

17-11-2021, 10:43

Топ 5 универсальных подарков сотрудникам на Новый год

16-11-2021, 18:52

В Киеве планируют увеличить плату за проезд до 12 и 22 гривень

16-11-2021, 16:05

Самые узнаваемые бренды самокатов

15-11-2021, 17:41

В акватории Днепро-Бугского лимана произошел разлив подсолнечного масла: инспекторы отобрали пробы воды

12-11-2021, 14:24

Как работает антифриз: особенности

9-11-2021, 11:58

В Киевской администрации отстранили от работы 7 работников, невакцинированных против COVID-19

2-11-2021, 17:00

Особенности тротуарной плитки под старину

2-11-2021, 15:20

НАБУ объявило одесского миллиардера Галантерника в розыск

2-11-2021, 14:35

Харьковcкая городская избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра. ОПОРА заявила о нарушениях

1-11-2021, 13:51

С 1 ноября в Киеве максимальная скорость на дорогах ограничена 50 км в час

28-10-2021, 18:19

В Киеве с 1 ноября транспорт только для вакцинированных или с ПЦР-тестом

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 

Северодонецкий АЗОТ в ноябре произвел рекордное количество кислорода для больниц » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня