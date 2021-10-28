В Луганской области 278 заболевших COVID-19

За сутки, 18 ноября в Луганской области лабораторно подтверждено 278 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 13 человек.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск — 27, Рубежное — 34, Северодонецк — 64, Беловодск — 12, Белокуракино — 8, Кременная — 24, Марковка — 11, Меловое — семь, Новоайдар — 13, Новопсков — 6, Попасная — 16, Сватово — 19, Станица Луганская — 7, Старобельск — 24, Троицк — 6.

По показателям заболеваемости и госпитализаций Луганская область соответствует «желтому» уровню карантинных ограничений. Решение о выходе из «красной» зоны ограничений может быть принято сегодня на заседании комиссии ТЭБ.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 55249 заболевших коронавирусом. От осложнений умерли 1872 человека.

В Украине за прошедшие сутки выявили 20 050 случаев COVID-19 и 725 смертей от нее, госпитализировали 3 637 человек, выздоровели 22 304 человека.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего случаев коронавируса зарегистрировали в Днепропетровской области — 1943, Киеве — 1782, Запорожской — 1187, Донецкой — 1057, Полтавской — 1050 и Львовской — 1017 областях.