» » В Луганской области 278 заболевших COVID-19

В Луганской области 278 заболевших COVID-19

Сегодня, 10:26 citynews.net.ua | Напечатать

За сутки, 18 ноября в Луганской области лабораторно подтверждено 278 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 13 человек.

География выявленных заболеваний:
Лисичанск — 27, Рубежное — 34, Северодонецк — 64, Беловодск — 12, Белокуракино — 8, Кременная — 24, Марковка — 11, Меловое — семь, Новоайдар — 13, Новопсков — 6, Попасная — 16, Сватово — 19, Станица Луганская — 7, Старобельск — 24, Троицк — 6.

По показателям заболеваемости и госпитализаций Луганская область соответствует «желтому» уровню карантинных ограничений. Решение о выходе из «красной» зоны ограничений может быть принято сегодня на заседании комиссии ТЭБ.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 55249 заболевших коронавирусом. От осложнений умерли 1872 человека.

В Украине за прошедшие сутки выявили 20 050 случаев COVID-19 и 725 смертей от нее, госпитализировали 3 637 человек, выздоровели 22 304 человека.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего случаев коронавируса зарегистрировали в Днепропетровской области — 1943, Киеве — 1782, Запорожской — 1187, Донецкой — 1057, Полтавской — 1050 и Львовской — 1017 областях.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:26

В Луганской области 278 заболевших COVID-19

Сегодня, 10:14

За сутки в Донецкой области 5 нарушений режима прекращения огня

Вчера, 15:27

В Луганской области оформили 15 тысяч е-больничных на сумму более 25 млн гривень

Вчера, 14:27

В Северодонецке продавец травмировал пытавшуюся вернуть товар женщину

Вчера, 13:02

Руководитель шахты «Волыньуголь» платил налоги российским оккупантам в Луганске

Вчера, 12:54

В Славянске незаконно вырубили лес на 2 млн гривень

Вчера, 10:48

Российские боевики пытались разрушить обстрелом телевизионную вышку в Луганской области

Вчера, 10:14

Кабмин выделил почти 283 млн гривень на приобретение жилья ветеранам-переселенцам

Вчера, 10:01

В Луганской области 330 новых случаев COVID-19

Вчера, 09:50

Российские боевики обстреливают Луганскую область из тяжелой артиллерии - 5 раненых за сутки

17-11-2021, 18:23

Потратить «Вовину» тысячу можно будет только на поездки, спорт или кино

17-11-2021, 16:36

В оккупированный Луганск через КПВВ «Счастье» отправили более 30 тонн гуманитарного груза

Новости Украины:

17-11-2021, 15:12

Новая почта беспилотником доставила 16 посылок из Киева во Львов 

17-11-2021, 10:43

Топ 5 универсальных подарков сотрудникам на Новый год

16-11-2021, 18:52

В Киеве планируют увеличить плату за проезд до 12 и 22 гривень

16-11-2021, 16:05

Самые узнаваемые бренды самокатов

15-11-2021, 17:41

В акватории Днепро-Бугского лимана произошел разлив подсолнечного масла: инспекторы отобрали пробы воды

12-11-2021, 14:24

Как работает антифриз: особенности

9-11-2021, 11:58

В Киевской администрации отстранили от работы 7 работников, невакцинированных против COVID-19

2-11-2021, 17:00

Особенности тротуарной плитки под старину

2-11-2021, 15:20

НАБУ объявило одесского миллиардера Галантерника в розыск

2-11-2021, 14:35

Харьковcкая городская избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра. ОПОРА заявила о нарушениях

1-11-2021, 13:51

С 1 ноября в Киеве максимальная скорость на дорогах ограничена 50 км в час

28-10-2021, 18:19

В Киеве с 1 ноября транспорт только для вакцинированных или с ПЦР-тестом

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 

В Луганской области 278 заболевших COVID-19 » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня