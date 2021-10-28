За сутки в Донецкой области 5 нарушений режима прекращения огня

18 ноября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Донецкой области позиции ВСУ в районе поселка Нью-Йорк боевики обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Марьинки российские боевики вели огонь из из минометов калибра 82 мм.

Позиции ВСУ рядом с селом Каменка российские наемники обстреливали из тяжелых минометов калибра 120 мм.

Недалеко от Южного боевики обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.