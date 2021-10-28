В Луганской области оформили 15 тысяч е-больничных на сумму более 25 млн гривень

Начиная с июня 2021 года по данным Фонда социального страхования Украины, было принято на оплату более полумиллиона электронных листков нетрудоспособности на общую сумму, превышающую 1 млрд гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

В Луганской области граждане оформили 15 тысяч е-больничных на сумму более 25 млн гривень.

В целом же из всех больничных, которые работодатели подали в Фонд на финансирование в ноябре, 81,7% – электронные.

Около 18,3% – бумажные больничные, выданные еще до 1 октября 2021 года, то есть до полного перехода на электронную услугу.

Напомним, еще в сентябре из всех поданных в оплату больничных электронными были только 26,6%. Со дня старта реформы этот показатель растет ежедневно.

Чтобы узнать день оплаты по е-больничному, важно знать точную дату представления работодателем заявления-расчета. Уточнить эту информацию можно в отделении Фонда социального страхования , позвонив по горячим линиям, которые созданы в каждом областном центре.