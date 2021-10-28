В Северодонецке продавец травмировал пытавшуюся вернуть товар женщину

В Северодонецке пожилая женщина получила травмы из-за конфликта с продавцом в одном из магазинов, когда она пришла вернуть товар.

Как сообщили в пресс-службе полиции, 17 ноября правоохранителям поступило сообщение от 73-летней женщины о том, что она приобрела мобильный телефон, а два дня спустя решила его вернуть, потому что он ей не подошел. Но продавец в магазине был иного мнения о законном праве покупательницы и отказался принимать товар обратно.

В результате, вместо возврата денег 48-летний владелец магазина пытался вытолкнуть женщину из магазина и нанес ей телесные повреждения.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".