Руководитель шахты «Волыньуголь» платил налоги российским оккупантам в Луганске

Руководитель одной из шахт государственного предприятия «Волыньуголь» подозревается в финансировании группировки «ЛНР».

Как сообщает пресс-служба СБУ, на руководящий пост одной из шахт ГП «Волыньуголь» мужчину назначили в 2018 году. По данным оперативников, в прошлом он тесно сотрудничал с боевиками.

После назначения подозреваемый «вел двойную жизнь» — как украинский чиновник и как предприниматель при группировке «ЛНР».

В частности, он наладил канал торговли продуктами питания в ОРДЛО. Как предприниматель, зарегистрированный на неподконтрольной Украине территории, в период 2018–2019 годов он уплатил почти 100 тысяч гривень «налогов» в бюджет террористов.

Ему инкриминируют ч. 1 ст. 110-2 УК (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).