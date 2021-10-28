В Славянске незаконно вырубили лес на 2 млн гривень

Служба безопасности Украины разоблачила в коррупции чиновников госпредприятия «Славянское лесное хозяйство» в Донецкой области. Чиновники, которым по должностным обязанностям следует заботиться о сохранении леса, организовали его несанкционированную вырубку.

Организатором схемы являлся руководитель одного из структурных подразделений лесхоза. Вместе со своим подчиненным чиновник организовал вырубку леса сверх норм без отражения в официальной документации.

Для прикрытия неправомерной деятельности злоумышленники вносили ложные данные в отчетную документацию по объемам технической вырубки леса, а «лишнюю» древесину сбывали местным предпринимателям по рыночной стоимости.

Правоохранители зафиксировали правонарушения при осмотре лесничества. Нанесенный государству ущерб превышает 2 млн грн.



В настоящее время двум должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.