Российские боевики пытались разрушить обстрелом телевизионную вышку в Луганской области

Очередное преступление российских оккупационных войск против суверенной Украины и мирных жителей прифронтовой зоны произошло вчера днем.

17 ноября, около 15.30-16.00, российские террористы три раза обстреливали из тяжелой артиллерии населенный пункт Камышеваха в Луганской области.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, обстрел велся прицельно в район недавно открытой мощной телебашни, с которой осуществляется вещание украинских телеканалов на временно оккупированную РФ территорию.

Учитывая, что накануне вся новостная лента со стороны оккупантов пестрела фейковыми сообщениями о якобы обстреле украинскими войсками разных населенных пунктов именно из Камышевахи, становится очевидным, что обстрел телебашни был запланирован боевиками заранее, а российские пропагандисты готовили оправдание обстрела в медиапространстве.

Украинские военнослужащие держат ситуацию под контролем, готовые к отражению любых действий врага.

Радиус распространения сигнала с телевизионной башни составляет 50 км. Высота объекта - 150 метров, а на самой вершине башни развевается сине-желтый флаг размером 4х6 м.

Сигнал телевещания покрывает густонаселенную часть оккупированной территории Луганской области, включая города Первомайск, Голубивку, Брянку, Ирмино и Алчевск.