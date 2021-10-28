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Кабмин выделил почти 283 млн гривень на приобретение жилья ветеранам-переселенцам

Сегодня, 10:14 citynews.net.ua | Напечатать

17 ноября на очередном заседании Кабинет Министров Украины соответствующим распоряжением распределил 282,839 млн гривен на выплату компенсации за жилые помещения для внутренне перемещенных лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Указанные средства уже в этом году будут направлены в виде субвенций в областные бюджеты и городской бюджет  Киева на выплату денежной компенсации за жилье украинским ветеранам-переселенцам, которые находятся на очереди по постановлению КМУ №280.

«Мы благодарим правительство за принятое чрезвычайно важное решение – в этом году еще 178 защитников Украины получат компенсации на приобретение жилья. В свое время они встали на защиту государства, ценой собственного здоровья защищали независимость и суверенитет нашей страны, однако вместе с тем потеряли дома, и сейчас заслуживают поддержки от государства», – подчеркнула Юлия Лапутина.

Также она отметила, что в этом году компенсацию за жилье получит большее количество защитников, чем в каждом из предыдущих.

Кроме того, согласно документу, 3,170 млн гривень будут направлены на выплату денежной компенсации за надлежащие жилые помещения участникам Революции Достоинства, а также членам их семей.

Напомним, 15 сентября Кабмин принял проект государственного бюджета на 2022 год, в котором заложено 5,5 млрд грн на обеспечение жильем ветеранов войны, семей погибших, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Пока документ принят Верховной Радой Украины в первом чтении.

Размер предусмотренных средств обеспечит 100% выполнения государственных обязательств перед 4 тысячами украинских воинов, защищавших Украину и оставшихся без жилья в результате вооруженной российской агрессии, получивших положительные решения на выплату денежной компенсации по состоянию на апрель текущего года, что позволит в течение 2022 года обеспечить их жильем.


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