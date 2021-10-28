В Луганской области 330 новых случаев COVID-19

За 17 ноября в Луганской области лабораторно подтверждено 330 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 14 человек.

Днем ранее наибольшее количество заболевших было выявлено в городах Северодонецк и Лисичанск, а также Сватовском, Кременском и Старобельском районах.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 54971 заболевший коронавирусом. От осложнений умерли 1859 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявили 20 591 заболевших COVID-19 и 752 случая смерти от осложнений, госпитализировали 3 907 человек, выздоровели 19 633 человека.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Днепропетровской области - 1892, Киеве - 1483, Запорожской - 1240, Донецкой - 1203 и Полтавской - 1100 областях.