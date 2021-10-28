Российские боевики обстреливают Луганскую область из тяжелой артиллерии - 5 раненых за сутки

17 ноября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 9 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области российские террористы дважды обстреляли Новоалександровку из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов.

Поселок Золотое-4 российские наемники обстреляли из тяжелых минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Кряковки российские войска обстреливали украинских военных из артиллерии калибра 152 мм.

Возле Причепиловки российские боевики три раза открывали огонь, используя артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В направлении Крымского боевики вели обстрел из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

В Донецкой области российские террористы продолжают обстреливать поселок Невельское из минометов калибра 120 мм.

Позиции ВСУ у Маринки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.

В направлении Лебединского вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали ВСУ из гранатометов разных систем.

В районе Шумов оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

В результате вражеских действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один получил боевую травму. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья военнослужащих — удовлетворительное.

По состоянию на 7 часов утра, 18 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня вблизи Нью-Йорка, где украинских военных обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.