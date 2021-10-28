» » Российские боевики обстреливают Луганскую область из тяжелой артиллерии - 5 раненых за сутки

Российские боевики обстреливают Луганскую область из тяжелой артиллерии - 5 раненых за сутки

Сегодня, 09:50 citynews.net.ua | Напечатать

17 ноября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 9 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области российские террористы дважды обстреляли Новоалександровку из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов.

Поселок Золотое-4 российские наемники обстреляли  из тяжелых минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Кряковки российские войска  обстреливали украинских военных из артиллерии калибра 152 мм.

Возле Причепиловки российские боевики три раза открывали огонь, используя артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В направлении Крымского боевики вели обстрел из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

В Донецкой области российские террористы продолжают обстреливать поселок Невельское из минометов калибра 120 мм.

Позиции ВСУ у Маринки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.

В направлении Лебединского вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали ВСУ из гранатометов разных систем.

В районе Шумов оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

В результате вражеских действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один получил боевую травму. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья военнослужащих — удовлетворительное.

По состоянию на 7 часов утра, 18 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня вблизи Нью-Йорка, где украинских военных обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:27

В Луганской области оформили 15 тысяч е-больничных на сумму более 25 млн гривень

Сегодня, 14:27

В Северодонецке продавец травмировал пытавшуюся вернуть товар женщину

Сегодня, 13:02

Руководитель шахты «Волыньуголь» платил налоги российским оккупантам в Луганске

Сегодня, 12:54

В Славянске незаконно вырубили лес на 2 млн гривень

Сегодня, 10:48

Российские боевики пытались разрушить обстрелом телевизионную вышку в Луганской области

Сегодня, 10:14

Кабмин выделил почти 283 млн гривень на приобретение жилья ветеранам-переселенцам

Сегодня, 10:01

В Луганской области 330 новых случаев COVID-19

Сегодня, 09:50

Российские боевики обстреливают Луганскую область из тяжелой артиллерии - 5 раненых за сутки

Вчера, 18:23

Потратить «Вовину» тысячу можно будет только на поездки, спорт или кино

Вчера, 16:36

В оккупированный Луганск через КПВВ «Счастье» отправили более 30 тонн гуманитарного груза

Вчера, 16:20

Молодьжитло выбрало еще 100 семей ВПО для выдачи льготного кредита на дома и квартиры

Вчера, 14:43

В Луганской области убийца полицейского пытался бежать в РФ

Новости Украины:

Вчера, 15:12

Новая почта беспилотником доставила 16 посылок из Киева во Львов 

Вчера, 10:43

Топ 5 универсальных подарков сотрудникам на Новый год

16-11-2021, 18:52

В Киеве планируют увеличить плату за проезд до 12 и 22 гривень

16-11-2021, 16:05

Самые узнаваемые бренды самокатов

15-11-2021, 17:41

В акватории Днепро-Бугского лимана произошел разлив подсолнечного масла: инспекторы отобрали пробы воды

12-11-2021, 14:24

Как работает антифриз: особенности

9-11-2021, 11:58

В Киевской администрации отстранили от работы 7 работников, невакцинированных против COVID-19

2-11-2021, 17:00

Особенности тротуарной плитки под старину

2-11-2021, 15:20

НАБУ объявило одесского миллиардера Галантерника в розыск

2-11-2021, 14:35

Харьковcкая городская избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра. ОПОРА заявила о нарушениях

1-11-2021, 13:51

С 1 ноября в Киеве максимальная скорость на дорогах ограничена 50 км в час

28-10-2021, 18:19

В Киеве с 1 ноября транспорт только для вакцинированных или с ПЦР-тестом

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 

Российские боевики обстреливают Луганскую область из тяжелой артиллерии - 5 раненых за сутки » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня