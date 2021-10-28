Потратить «Вовину» тысячу можно будет только на поездки, спорт или кино

Недельный уровень вакцинации против COVID-19 в Украине сохраняется на уровне более 1,5 млн прививок. Для того чтобы сохранить высокие темпы вакцинации и дополнительно мотивировать людей привиться, было принято решение выплатить по 1 тысяче гривен всем полностью вакцинированным гражданам.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмигаль на очередном заседании Правительства 17 ноября.

«Эта инициатива Президента Украины также позволит поддержать малый и средний бизнес в Украине, который пострадал из-за пандемии», — подчеркнул Премьер-министр.

По словам Главы Правительства, средства в размере 1 тысячи гривен будут выплачены на виртуальные платежные карты через Дію. Их можно будет потратить на билеты в кинотеатр, театр или на концерт, на занятия спортом, путешествия по Украине поездом или самолетом.

«Приблизительно 6 тысяч субъектов бизнеса по всей стране смогут принять участие в программе. Она будет работать с 19 декабря и будет действовать в этом году и до конца следующего», — отметил Денис Шмигаль.

Премьер-министр отметил, что на программу в этом году будет направлено 3 млрд. грн. и еще 3 млрд. грн. — в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Никаких налогов на эту 1000 гривен, по его словам, не будет начисляться. Эти средства никак не повлияют на получение субсидии.