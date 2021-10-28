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В оккупированный Луганск через КПВВ «Счастье» отправили более 30 тонн гуманитарного груза

Вчера, 16:36 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня в оккупированные районы Луганской области через КПВВ «Счастье» доставили более 30 тонн гуманитарного груза от Международного Комитета Красного Креста.

Жителям оккупированных Россией районов Луганской области от МККК доставлены товары медицинского назначения, в том числе для оказания первой помощи при заболевании COVID-19, канцелярских принадлежностей, детской мебели.

Следует отметить, что движение по дорожному коридору через КПВВ «Счастье» для граждан, которые намерены пересечь линию разграничения, остается заблокированным российскими оккупантами.


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В оккупированный Луганск через КПВВ «Счастье» отправили более 30 тонн гуманитарного груза » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня