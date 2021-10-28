Молодьжитло выбрало еще 100 семей ВПО для выдачи льготного кредита на дома и квартиры

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству провел очередной отбор победителей из числа кандидатов на получение кредита в рамках проекта «Жилье для внутренне перемещенных лиц», реализуемого Правительством Украины при поддержке Правительства Германии.

17 ноября 2021 отобрано еще 100 человек из числа зарегистрированных кандидатов, которые получат жилищный кредит на льготных условиях.

Для отбора использовано программное обеспечение (сервис RandomPicker.com), отвечающее требованиям европейского законодательства по защите персональных данных, предложенное Имплементационным консультантом и согласованное KfW.

Трансляция отбора в режиме реального времени происходила на YouTube-канале Госмолодьжитла и доступна по ссылке .

Список победителей опубликован по ссылке .

Отметим, что не позднее следующего рабочего дня региональные управления Госмолодьжитласообщат победителям о необходимости предоставления определенных документов.

Прием заявлений для включения в реестр будет возобновлен с 18.11.2021. Заявления подаются через портал Дія по ссылке.

Подробная информация о том, как оформить кредит по ссылке.

Напомним, Верховная Рада 2 декабря 2020 ратифицировала соглашение между Правительством Украины и Правительством Германии о привлечении 25,5 млн евро от немецкого государственного банка развития KfW на предоставление льготных кредитов для приобретения жилья внутренне перемещенными лицами.

Данное соглашение позволит ВПЛ получить льготные кредиты на приобретение жилья на сумму около 40 тысяч евро в гривневом эквиваленте сроком на 20 лет под льготные условия – 3% годовых.

В течение 2021-2022 годов этот проект позволит обеспечить постоянным жильем не менее 680 семей или 1768 ВПЛ.