В Луганской области убийца полицейского пытался бежать в РФ

Вчера сотрудники ГБР при содействии внутренней безопасности Нацполиции задержали патрульного полицейского, который во время спора застрелил сослуживца в Рубежном.

Тело мертвого лейтенанта полиции было найдено в здании арендованном райотделом полиции Рубежного. В тот же день работники ГБР установили причастного к убийству патрульного полицейского.

По данным следствия, между полицейскими возник словесный конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки одним из них было применено оружие.

Полицейский был задержан в Луганской области на пути к государственной границе с РФ.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении по статье умышленного убийства (ч.1 ст. 115 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, вчера после обнаружения тела полицейского, в Луганской области был объявлен план "Перехват". В течении дня все силовые структуры были ориентированы на поиск убийцы, завладевшего табельным оружием.