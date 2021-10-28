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В Луганской области убийца полицейского пытался бежать в РФ

Сегодня, 14:43 citynews.net.ua | Напечатать

Вчера сотрудники ГБР при содействии внутренней безопасности Нацполиции задержали патрульного полицейского, который во время спора застрелил сослуживца в Рубежном.

Тело мертвого лейтенанта полиции было найдено в здании арендованном райотделом полиции Рубежного. В тот же день работники ГБР установили причастного к убийству патрульного полицейского.

По данным следствия, между полицейскими возник словесный конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки одним из них было применено оружие.

Полицейский был задержан в Луганской области на пути к государственной границе с РФ.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении по статье умышленного убийства (ч.1 ст. 115 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, вчера после обнаружения тела полицейского, в Луганской области был объявлен план "Перехват". В течении дня все силовые структуры были ориентированы на поиск убийцы, завладевшего табельным оружием.


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