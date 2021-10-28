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На КПВВ в Станице Луганской багаж будут проверять рентген-сканером

Сегодня, 13:37 citynews.net.ua | Напечатать

На контрольном пункте въезда-выезда с оккупированными российскими боевиками районами «Станица Луганская» установлены рентгено-телевизионные системы.

Новые системы обеспечат пограничникам возможность повысить безопасность и быстроту проведения контрольных процедур. Использование рентген-сканеров позволит создать более комфортные условия для лиц, пересекающих линию разграничения.

Рентгенотелевизионные системы установили работники государственного предприятия «Реинтеграция и восстановление» при поддержке программы развития ООН.

Эти устройства нового поколения для проверки багажа и малых грузов. Они оснащены рентгеновскими генераторами, детекторными модулями, механическими и конвейерными конструкциями, а также компьютерной платформой со специальной клавиатурой, мониторами и удобным пользовательским интерфейсом.

Опционально в сканерах может быть установлена ​​вспомогательная программа для полуавтоматического обнаружения взрывоопасных и наркотических веществ, что является актуальным вопросом для недопущения перемещения через линию разграничения оружия, наркотических веществ и прочего.

Сегодня пограничники, несущие службу в КПВВ «Станица Луганская», начали обучение. В течение трех дней представители ГП "Реинтеграция и восстановление" совместно с представителями фирмы поставщика ООО "НК СИСТЕМС" будут учить военнослужащих Луганского пограничного отряда с помощью рентгено-телевизионных систем осматривать багажа, перемещающие лица через линию разграничения.

Следует отметить, что «Станица Луганская» единственный КПВВ, через который фактически осуществляется ежесуточный пропуск лиц. Всего за 10 месяцев этого года через КПВВ «Станица Луганская» проследовали почти 580 тысяч человек. За это время пограничники пресекли 161 попытку перемещения запрещенных к перемещению через линию разграничения предметов.


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