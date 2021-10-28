В Луганской области задержали российского боевика на линии разграничения

В Луганской области задержали российского боевика на линии разграниченияСегодня, 13:32
Украинские военнослужащие, выполняющие боевые задания в районе проведения ООС, задержали на линии разграничения боевика так называемой ЛНР.
Со снаряженным магазином от автомата Калашникова российский террорист двигался в сторону украинских позиций. Во время поверхностного осмотра военные обнаружили у боевика военный билет ЛНР и временное удостоверение жителя ОРДЛО. После задержания боевика, украинские военнослужащие передали его контрразведчикам Службы безопасности Украины.
Предварительно было установлено, что задержан уроженец Российской Федерации, который в 2018 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Там он был на «должностях» стрелка, а затем помощника гранатометчика группировки боевиков, участвовал в обстрелах подразделений операции Объединенных сил, в том числе из крупнокалиберного пулемета «Утес».
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений за:
- ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);
- ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований);
- 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.