В Луганской области за десять месяцев текущего года 36 человек погибли и 349 травмировались в ДТП

В Луганской области за десять месяцев текущего года 36 человек погибли и 349 травмировались в ДТПСегодня, 12:09
В Украине проводится неделя безопасности дорожного движения, посвященная безопасному поведению на улицах и дорогах, предотвращению дорожно-транспортного травматизма, соблюдению правил дорожного движения.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
Всемирная организация здравоохранения отмечает: ежегодно в результате ДТП погибают почти 1,3 миллиона человек. Дорожно-транспортный травматизм является ведущей причиной смертности среди детей и молодых людей от 5 до 29 лет.
В Украине по данным Патрульной полиции, на 31 октября 2021 года в ДТП погибли 2592 человека (среди них 157 — дети), почти 25 тысяч человек травмировались (среди них 3388 — несовершеннолетние).
В Луганской области в январе-октябре текущего года произошло 824 ДТП, в которых погибли 36 человек и 349 травмировались.
Аварий могло быть в разы меньше, если бы все участники дорожного движения неукоснительно соблюдали простые правила:
- Использовали ремни безопасности.
- Надевали шлем при вождении двухколесных транспортных средств.
- Пешеходы носили светоотражающие элементы в темное время суток.
- Водители соблюдали скоростной режим и останавливались по требованию знаков и светофоров, придерживались разметки.
- Не пускали за руль несовершеннолетних.
- Не употребляли алкоголь.