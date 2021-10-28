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В Луганской области за десять месяцев текущего года 36 человек погибли и 349 травмировались в ДТП

Сегодня, 12:09 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине проводится неделя безопасности дорожного движения, посвященная безопасному поведению на улицах и дорогах, предотвращению дорожно-транспортного травматизма, соблюдению правил дорожного движения.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

Всемирная организация здравоохранения отмечает: ежегодно в результате ДТП погибают почти 1,3 миллиона человек. Дорожно-транспортный травматизм является ведущей причиной смертности среди детей и молодых людей от 5 до 29 лет.

В Украине по данным Патрульной полиции, на 31 октября 2021 года в ДТП погибли 2592 человека (среди них 157 — дети), почти 25 тысяч человек травмировались (среди них 3388 — несовершеннолетние).

В Луганской области в январе-октябре текущего года произошло 824 ДТП, в которых погибли 36 человек и 349 травмировались.

Аварий могло быть в разы меньше, если бы все участники дорожного движения неукоснительно соблюдали простые правила:

  • Использовали ремни безопасности.
  • Надевали шлем при вождении двухколесных транспортных средств.
  • Пешеходы носили светоотражающие элементы в темное время суток.
  • Водители соблюдали скоростной режим и останавливались по требованию знаков и светофоров, придерживались разметки.
  • Не пускали за руль несовершеннолетних.
  • Не употребляли алкоголь.

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