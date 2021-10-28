В Луганской области 328 новых случаев COVID-19

За 16 ноября 2021 года в Луганской области лабораторно подтверждено 328 новых случаев коронавируса. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 21 человек.

Днем ранее наибольшее количество новых случаев коронавируса было выявлено в городах Северодонецк и Лисичанск, а также Кременском, Сватовском и Меловском районах.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 54641 случай COVID-19, умерли от осложнений 1845 человек.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 18 668 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 769 смертей от осложнений, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 4 468 человек, выздоровели 20 211 человек.

По информации Министерства охраны Здоровья, наибольшее количество новых случаев заболевания выявлены в Днепропетровской области - 1675, в Киеве - 1609, в Одесской - 1504, Полтавской - 1168 и Запорожской - 1087 областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 подтвердили тестами у 3 263 417 человек, из них 2 684 584 человека выздоровели, а 78 754 человека умерли.