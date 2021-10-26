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На деньги ООН в Станице Луганской открыли еще один ЦНАП

Сегодня, 17:35 citynews.net.ua | Напечатать

Вице-премьер-министр – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук и заместитель Министра цифровой трансформации по развитию публичных услуг Людмила Рабчинская в рамках рабочей поездки в Луганскую область приняли участие в открытии Центра «Дія» в пгт Станица Луганская.

При этом в Станице Луганской уже есть действующий ЦНАП. Также открыт Центр оказания административных услуг и в прифронтовом Счастье.

Как сообщили в пресс-службе Луганской ОГА, новый центр является первым в восточных областях и шестым в Украине.

Помещение «Дія. Центр» было отремонтировано в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Европейского Союза, а именно: произведена замена кровли, отремонтированы внутренние помещения, системы отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, проведена и подключена сеть Интернет, установлены энергосберегающие окна, проведены утепление здания. Кроме того, «Дія. Центр» оснащен современной мебелью и оргтехникой со специализированным программным обеспечением.

«Дія. Центр» будет предоставлять жителям общины и внутренне перемещенным лицам более 200 административных услуг (среди которых: социальные, земельные), регистрации места проживания и бизнеса, выдачи паспортов и водительских удостоверений, и тому подобное.

Кронцепция Дія Центров – это one-stop shop с комплексом всех необходимых услуг для граждан. Место, где за один визит вы можете решить сразу несколько вопросов. 

Посетители могут получить основные сервисы:

  • административные услуги;
  • консультации по онлайн-услугам;
  • места для самообслуживания;
  • консультации по бизнесу (Дія.бізнес).

А также сопутствующие:

  • безвозмездная правовая помощь;
  • почта;
  • банковские услуги;
  • оплата коммунальных услуг;
  • прием граждан председателем тергромады;
  • коворкинг-зона;
  • кофейня или кофейный аппарат.

Заместитель Министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская подчеркнула, что министерство постоянно работает над повышением качества предоставления публичных услуг: «В этом году запущена всеукраинская онлайн-оценка качества. Каждый желающий может отсканировать QR-код и высказать свои замечания по качеству работы соответствующего ЦНАПа».

Реализация проекта по открытию Центров «Дія» происходит при поддержке Программы ООН по восстановлению и развитию мира, и к мероприятию присоединились Посол ЕС в Украине, глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас и постоянная представительница ПРООН в Украине Дафина Герчева. В своих речах они подчеркнули, что Украина - стратегический партнер для Европейского Союза, а сотрудничество фокусируется на создании мощных громад. За период с начала российской вооруженной агрессии поддержка ЕС Украине составила более миллиона евро на развитие территориальных громад и поддержку потерявших жилье людей.

«Открывая этот ЦНАП, мы демонстрируем обществу каких ощутимых результатов мы добились», - акцентировал Матти Маасикас.



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