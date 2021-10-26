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Европейский суд на два месяца отложил рассмотрение дела о нарушении прав человека на оккупированном Россией Донбассе

Сегодня, 16:44 citynews.net.ua | Напечатать

Европейский суд по правам человека на два месяца отсрочил заседание о приемлемости дела Украины и Нидерландов против России по Донбассу. Об этом говорится в сообщении суда, — сообщает «Европейская правда».

Первое слушание по делу «Украина и Нидерланды против Российской Федерации» должно было состояться 24 ноября 2021 года, но теперь перенесено на 26 января 2021 года.

«Отсрочка является следствием недавнего отвода из дела временного судьи, назначенного в отношении Российской Федерации», — объясняет суд.

Ранее, 10 июня стороны получили информацию от суда о том, что слушание о приемлемости дела состоится 24 ноября.

8 ноября назначенный судья проинформировал суд, что отзывает свое участие в рассмотрении. Соответственно, президент Большой палаты начал поиск другого временного судьи, который мог бы принять участие в слушании 24 ноября, но 12 ноября стало понятно, что такого найти не удается.

«Как следствие, 12 ноября президент решил, учитывая поздний этап процедур, что перенос даты слушания 24 ноября неизбежен и решил сместить его на 26 января 2021 года», — отмечает ЕСПЧ.

Данный этот процесс объединяет три жалобы о нарушении прав человека на оккупированном Россией Донбассе и по объему доказательств и количеству нарушений является самым масштабным делом, которое когда-либо рассматривал ЕСПЧ. Россия заинтересована в затягивании рассмотрения и при рассмотрении крымской жалобы Украины также добилась отсрочки заседания. Суд завершил процедуру и в начале 2021 года обнародовал промежуточное решение в пользу Украины.

В Минюсте прогнозируют, что решение ЕСПЧ по иску Украины против России по делу по Донбассу можно ожидать через 2-2,5 года после слушаний, а финальное решение в деле по Крыму — не ранее, чем через пять лет.


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Европейский суд на два месяца отложил рассмотрение дела о нарушении прав человека на оккупированном Россией Донбассе » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня