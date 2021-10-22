Луганскую область посетит Предстоятель Православной Церкви Украины Эпифаний

Луганскую область посетит Предстоятель Православной Церкви Украины ЭпифанийСегодня, 11:19
Митрополит Епіфаній. Фото: ПЦУ
17 ноября с пастырским визитом в город Северодонецк прибудет Предстоятель Православной Церкви Украины, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко).
Этот визит будет первым в истории Луганской епархии Православной Церкви Украины.
Блаженнейший митрополит Епифаний посетит Луганское епархиальное управление, освятит Крест и заложит памятную капсулу в фундамент храма, который будет возведен по адресу: улица Гагарина, 116.
После пресс-конференции Блаженнейший митрополит Епифаний встретится с руководителями Луганской области и города Северодонецк, а также военнослужащими и нацгвардейцами ОТУ «Север».