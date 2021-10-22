В Луганской области 25 смертей от коронавируса и 337 заболевших

За 15 ноября в Луганской области лабораторно подтверждено 337 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 25 человек.

Как вчера сообщил премьер-Мнистр Украины Денис Шмыгаль, по темпам снижения заболеваемости Луганская область может из «красной» зоны карантинных ограничений перейти сразу в «желтую».

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 54313 случаев COVID-19, умерли от осложнений 1824 человека.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 16308 заболевших COVID-19. Умерло от осложнений рекордное количество — 838 человек.

По информации Министерства охраны здоровья, больше всего новых случаев заболевания выявили в Днепропетровской — 1 635, Одесской — 1 549, Запорожской — 1 084, Полтавской — 1000 и в Киеве — 1 481.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 3 244 749 человек, 77 985 больных умерли, выздоровели- 2 664 373 человека.