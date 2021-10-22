Российские боевики обстреляли Золотое, Попасную и Новозвановку из гранатометов

15 ноября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

В Луганской области российские террористы обстреляли поселок Золотое-4 обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.

Возле Новозвановки российские наемники вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

Окраины Попасной российские боевики обстреливали из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области боевики обстреливали позиции ВСУ в районе Светлодарска из гранатометов различных систем.

Вблизи Талаковки российские войска обстреляли украинских военных из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.