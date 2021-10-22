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Зеленский пообещал по 1000 гривень всем вакцинированным от COVID-19

Вчера, 20:31 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто получит две прививки, получит от государства тысячу гривень.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

По его словам, каждый, кто получил две прививки, сможет получить одну тысячу гривен. Быстро и удобно, то есть, через приложение «Дія».

За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны — на внутренние или авиа, железнодорожные перевозки.

Программа стартует 19 декабря.

До конца года на нее будет выделено около 3 млрд. гривень. Столько же — в начале 2022 года.

Также он заявил, что смартфоны и «Дія» есть, к сожалению, не у каждого, поэтому эта программа будет действовать не один месяц. Государство обеспечит альтернативную возможность получить тысячу гривен, в частности пожилым людям.


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