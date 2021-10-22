Луганская область может перейти из «красной» сразу в «желтую» зону карантинных ограничений

В Украине вторую неделю подряд наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19 и снижение основных негативных показателей.

Об этом шла речь на селекторном совещании, состоявшемся под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что за прошедшую неделю выявлено 139,9 тыс. новых случаев, а неделей ранее – 152 тыс. Сейчас занято 50 962 койко-места, тогда как на прошлой неделе этот показатель составил 51 700.

За прошедшую неделю госпитализировали 30 тысяч человек по сравнению с 34 тысячами позапрошлой недели. По словам Дениса Шмыгаля, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости и началось движение к стабилизации ситуации.

Глава правительства подчеркнул, что Винницкая область по показателям заболеваемости приближается к «красной» зоне. В то же время, Луганская и Херсонская области могут быть переведены в «желтую» зону, если сохранится положительная динамика.

Также в Украине сохраняются высокие темпы вакцинации – за прошедшую неделю сделано более 1,6 млн прививок.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в странах Западной Европы наблюдается новая волна заболеваемости – на прошлой неделе зафиксирован пиковый показатель на уровне 2 млн больных. В то же время, в странах Восточной Европы, в частности в Эстонии и Румынии, ситуация стабилизируется.