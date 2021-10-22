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В Северодонецке украли у гуманитарной организации 100 тысяч гривень

Сегодня, 17:45 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области полицейские разоблачили лиц, совершивших кражу денег, которые предусматривались для выплаты пострадавшим от вооруженного конфликта на востоке Украины.

Злоумышленниками оказались сотрудники, работающие по контракту в международной гуманитарной организации и имеющие доступ к ее программному обеспечению.

Сотрудники полиции установили что, 31-летний житель Лисичанска, работая по контракту в международной независимой гуманитарной организации, осуществляющей гуманитарную помощь лицам, пострадавшим в результате вооруженного конфликта на востоке Украины, путем несанкционного изменения информации, обрабатываемой в автоматизированной системе обработки информации о лицах, подавших заявки для получения адресной денежной помощи, умышленно внес недостоверные данные граждан, якобы подпадающих в данную категорию лиц и получающих адресную денежную помощь.

В дальнейшем вместе со своей помощницей  и другими фигурантами получили денежную адресную помощь, то есть завладели средствами международной организации на общую сумму почти 100 тысяч гривень, которые выделялись для жителей Луганской и Донецкой областей пострадавших от вооруженного конфликта на востоке Украины.

Следователями процессуального руководства прокуратуры в рамках открытого по данному факту уголовного производства объявленное подозрение одному из фигурантов в совершении преступления, предусмотренном ст. 185 УК Украины (Кража) и ст. 362 УК Украины (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.


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В Северодонецке украли у гуманитарной организации 100 тысяч гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня