СБУ обнаружила в Счастье схрон диверсионной группы боевиков: изъято почти 40 кг тротила

В Луганской области СБУ нашла схрон участников незаконных вооруженных формирований так называемых «Л/ДНР». Среди изъятого – артснаряды и противотанковые мины общим весом почти 40 кг тротила.

Тайник обнаружили на территории Счастьенского района в 5 км от линии разграничения.

По предварительным данным, хранилище боевики оборудовали в 2014 году для обстрела позиций украинских войск и диверсий на объектах энергетики и водоснабжения региона.

Во время осмотра схрона правоохранители изъяли:

более 70 артиллерийских снарядов калибра 30 мм;

5 противотанковых мин ТМ-62;

10 гранат Ф-1 и РГН;

дымовую шашку.

В настоящее время продолжаются оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.