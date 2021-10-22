СБУ обнаружила в Счастье схрон диверсионной группы боевиков: изъято почти 40 кг тротила

СБУ обнаружила в Счастье схрон диверсионной группы боевиков: изъято почти 40 кг тротилаСегодня, 16:20
В Луганской области СБУ нашла схрон участников незаконных вооруженных формирований так называемых «Л/ДНР». Среди изъятого – артснаряды и противотанковые мины общим весом почти 40 кг тротила.
Тайник обнаружили на территории Счастьенского района в 5 км от линии разграничения.
По предварительным данным, хранилище боевики оборудовали в 2014 году для обстрела позиций украинских войск и диверсий на объектах энергетики и водоснабжения региона.
Во время осмотра схрона правоохранители изъяли:
- более 70 артиллерийских снарядов калибра 30 мм;
- 5 противотанковых мин ТМ-62;
- 10 гранат Ф-1 и РГН;
- дымовую шашку.
В настоящее время продолжаются оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.