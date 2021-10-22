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Украинцы потратили более 13,7 млрд гривень на неэффективные лекарства и гомеопатию

Сегодня, 15:42 citynews.net.ua | Напечатать

Украинцы тратят миллиарды гривень ежегодно на препараты, у которых нет достаточных доказательств безопасности и эффективности при использовании в лечении различных болезней.

Об этом свидетельствует анализ рынка потребления лекарственных средств за 2018, 2019 и 2020 годы.

Авторы исследования проанализировали всю публичную информацию от Министерства здравоохранения Украины, Государственного экспертного центра Минздрава Украины «Государственный реестр лекарственных средств Украины», European Medicines Agency, Food and Drug Administration, а также получили доступ к базе данных ООО «Системные маркетинговые исследования» объемов продаж лекарственных средств в Украине.

 

Выводы неутешительны: 4 из 10 самых популярных препаратов — неэффективны и отсутствуют в современных стандартах лечения. Четверть средств украинцы тратят на препараты, у которых нет достаточных доказательств безопасности и эффективности. Среди них: биологически активные добавки (БАДы), гомеопатические средства, растительные препараты и некоторые популярные лекарственные средства.

2020 году расходы украинцев на лекарственные средства составили более 48 млрд гривень.

 

На лекарства, эффективность которых не доказана, растительные, гомеопатические препараты и добавки граждане потратили 28,93% (2018), 29% (2019) и 28,24% (2020) средств от общих затрат в аптеках.

Лекарства без доказанной эффективности, на которые граждане в 2020 г. потратили наибольшее количество средств:

  • микронизированная очищенная флавоноидная фракция (диосмин+гесперидин)
  • S-аденозин-L-метионин
  • Инозина пранобекс
  • Тилорон
  • Фенибут
  • Депротеинизированный гемодериват из крови телят
  • ARGININE
  • раствор ментола в ментиловом эфире изовалериановой кислоты
  • Метилетилпиридинола сукцитат

Всего в 2020 году украинцы потратили более 13,7 млрд. грн. препараты, эффективность и безопасность которых не доказана или сомнительна.

 

В инструкциях к применению таких «лекарств» может содержаться ошибочная информация об их лечебных свойствах, манипулятивных утверждениях и искреннем признании в отсутствии проведения качественных исследований.

Особенно опасно обстоит ситуация с закупками учреждений здравоохранения, ведь эти средства можно было бы использовать на лекарства с доказанной эффективностью.
В отчете также говорится и о препаратах, которые не были включены в протокол оказания медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19), но благодаря агрессивной фармацевтической рекламе продвигались как средства лечения и профилактики COVID-19.

  

Нет никакого систематического осмотра, метаанализа или качественного рандомизированного клинического испытания, подтверждающих их безопасность и эффективность. Имеющиеся некачественные клинические испытания и мнение отдельных экспертов не могут быть достаточным основанием для медицинского использования этих препаратов.

Исследование проведено при поддержке Международного фонда Возрождения и ОО «Центр противодействия коррупции»

Авторы исследования: Федор Лапий, Назар Лавровский, Елена Щербан, Юрий Гармашев, Алина Денисенко, Павел Коновалов.



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Украинцы потратили более 13,7 млрд гривень на неэффективные лекарства и гомеопатию » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня