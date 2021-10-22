Украинцы потратили более 13,7 млрд гривень на неэффективные лекарства и гомеопатию

Украинцы потратили более 13,7 млрд гривень на неэффективные лекарства и гомеопатиюСегодня, 15:42
Украинцы тратят миллиарды гривень ежегодно на препараты, у которых нет достаточных доказательств безопасности и эффективности при использовании в лечении различных болезней.
Об этом свидетельствует анализ рынка потребления лекарственных средств за 2018, 2019 и 2020 годы.
Авторы исследования проанализировали всю публичную информацию от Министерства здравоохранения Украины, Государственного экспертного центра Минздрава Украины «Государственный реестр лекарственных средств Украины», European Medicines Agency, Food and Drug Administration, а также получили доступ к базе данных ООО «Системные маркетинговые исследования» объемов продаж лекарственных средств в Украине.
Выводы неутешительны: 4 из 10 самых популярных препаратов — неэффективны и отсутствуют в современных стандартах лечения. Четверть средств украинцы тратят на препараты, у которых нет достаточных доказательств безопасности и эффективности. Среди них: биологически активные добавки (БАДы), гомеопатические средства, растительные препараты и некоторые популярные лекарственные средства.
2020 году расходы украинцев на лекарственные средства составили более 48 млрд гривень.
На лекарства, эффективность которых не доказана, растительные, гомеопатические препараты и добавки граждане потратили 28,93% (2018), 29% (2019) и 28,24% (2020) средств от общих затрат в аптеках.
Лекарства без доказанной эффективности, на которые граждане в 2020 г. потратили наибольшее количество средств:
- микронизированная очищенная флавоноидная фракция (диосмин+гесперидин)
- S-аденозин-L-метионин
- Инозина пранобекс
- Тилорон
- Фенибут
- Депротеинизированный гемодериват из крови телят
- ARGININE
- раствор ментола в ментиловом эфире изовалериановой кислоты
- Метилетилпиридинола сукцитат
Всего в 2020 году украинцы потратили более 13,7 млрд. грн. препараты, эффективность и безопасность которых не доказана или сомнительна.
В инструкциях к применению таких «лекарств» может содержаться ошибочная информация об их лечебных свойствах, манипулятивных утверждениях и искреннем признании в отсутствии проведения качественных исследований.
Особенно опасно обстоит ситуация с закупками учреждений здравоохранения, ведь эти средства можно было бы использовать на лекарства с доказанной эффективностью.
В отчете также говорится и о препаратах, которые не были включены в протокол оказания медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19), но благодаря агрессивной фармацевтической рекламе продвигались как средства лечения и профилактики COVID-19.
Нет никакого систематического осмотра, метаанализа или качественного рандомизированного клинического испытания, подтверждающих их безопасность и эффективность. Имеющиеся некачественные клинические испытания и мнение отдельных экспертов не могут быть достаточным основанием для медицинского использования этих препаратов.
Исследование проведено при поддержке Международного фонда Возрождения и ОО «Центр противодействия коррупции»
Авторы исследования: Федор Лапий, Назар Лавровский, Елена Щербан, Юрий Гармашев, Алина Денисенко, Павел Коновалов.