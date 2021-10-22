Украинские предприниматели обучают подростков создавать стартапы на всеукраинском лагере Business Camp

С 25 октября по 21 ноября в Украине уже в пятый раз проходит предпринимательский лагерь Business Camp, который в этом году объединил 600 подростков из 82 школ.

Участники учатся находить креативные идеи и с менторской поддержкой превращать их в проекты успешных стартапов. Знаниями и опытом со школьниками делятся известные украинские предприниматели, советы по привлечению инвестиций дает основатель венчурного фонда Adventures Lab Руслан Тимофеев, отмечают организаторы проекта, общественная организация GoGlobal.

Ирина Горлач, директор GoGlobal, сообщает, что программа лагеря включает широкий круг тем, связанных с разработкой бизнес-идеи и построением стартапа: «В течение двух недель участники лагеря успели познакомиться с представителями прибыльного малого бизнеса. От опытных экспертов они узнали о процессе генерации идей, роли креатива в разработке стартапа, построении команды, принципах производительности и инструментах тайм-менеджмента, соблюдении авторских прав и, самое главное, привлечении инвестиций для молодых проектов».

Профессиональными советами о выводе продукта на рынок поделились Александра Кузнецова, продакт-менеджерка Reface, украинского стартапа, который привлек более 5,5 млн. дол. США инвестиций для разработки программы на основе искусственного интеллекта, которая изменяет лицо людей на фото и видео, сохраняя при этом их мимику.

По словам Александры, «для того, чтобы запустить успешный стартап, нужно иметь классный продукт и рынок, то есть четко понять, что это будет и есть ли у этого потенциальные пользователи».

Экспертка подчеркнула важность исследования мировых трендов и сфер, в которых заинтересованы потенциальные потребители продукта. На этапе разработки и тестирования критически важно получить обратную связь от пользователей, что поможет значительно улучшить продукт до выхода на рынок.

Разобраться с ролью креатива в разработке стартапа школьникам помог Тарас Дзендровский, партнер и креативный директор агентства «Джмели».

«Креатив – это о смелости собственной правоты. Начало чего-либо – это всегда сомнения, но бизнес это продолжение владельца, кино, которое он режиссирует. И это кино сначала нужно снять, а потом – обязательно умело показать», – подчеркнул спикер. Он порекомендовал участникам при поиске креативных решений заботиться о том, чтобы каждый элемент продукта – нейминг, логотип, упаковка – рассказывали его историю.

О том, как подать идею, чтобы получить финансирование от инвестора, школьникам рассказал Руслан Тимофеев, основатель венчурного фонда Adventures Lab (в портфеле фонда – более 15 инвестиций в стартапы, типичный чек 500 тысяч долларов). Спикер представил пошаговую инструкцию по подготовке к выступлению перед инвесторами и дал будущим предпринимателям практические советы, как сформировать выступление для питчинга.

«Презентация – это тизер, как трейлер к фильму, который должен привлечь внимание инвесторов в первые минуты, заинтриговать. В трейлерах всегда используются самые динамичные, яркие и интригующие кадры, чтобы заставить зрителя увидеть больше. Если ваш проект полезен, инновационен и достоин внимания, вы обязательно найдете лаконичные слова, чтобы описать это. И уложитесь в 3 минуты», – отметил Руслан Тимофеев.

Пока участники лагеря вместе с менторами продолжают работать над проектами стартапов, которые впоследствии представят независимому жюри конкурса. Авторы лучших идей получат ценные подарки.

Проект в реализуемом ГО GoGlobal в пятый раз. Всего в рамках этой образовательной инициативы удалось безвозмездно обучить более 6000 учащихся из 210 школ, получивших новые знания и навыки в сфере инноваций и предпринимательской деятельности.