В Счастьенском районе будут вакцинировать диких животных от бешенства

В период с 15 по 22 ноября 2021 года в Счастьенском районе, на территориях пользователей лесоохотничьих угодий планируется проведение иммунизации диких животных против бешенства.

Как сообщили в Счастьенской районной администрации, эпизоотическая ситуация в Украине и Луганской области по поводу бешенства животных остается нестабильной и требует действенных мер профилактики по недопущению возникновения инфекции.

Постоянно проводится вакцинация благоприятных домашних животных, но опасность приходит из дикой фауны, от животных, которых мы не можем изолировать и подвергнуть классическим прививкам - лисы, волки, енотовидные собаки и бродячие животные. Однако основным источником вируса бешенства на территории Луганской области является красная лиса.

Для иммунизации используется украинская антирабическая вакцина Орисвак, имеющая вид небольших брикетов-приманок размером 3х5 см, с резким запахом мясокостной муки. Внутри – желеобразная капсула с вакциной против бешенства.

Препарат создает специфический иммунитет при пероральном применении; не вызывает заболевание у молодых животных; не выделяет вакцинный вирус со слюной; безопасна для других животных; безопасна для человека и природной среды; стабильна в полевых условиях.

Распространение вакцины в приманках будет осуществляться наземным распределением на всех территориях в определенных зонах из расчета 25-30 доз на квадратный километр.

Новоайдарское управление Главного управления Госпродпотребслужбы в Луганской области обращает внимание населения и просит с пониманием отнестись к мерам по вакцинации диких животных и при обнаружении приманок не разрушать их, не брать в руки и не двигать с места.