В оккупированном Луганске умер легендарный спортсмен Геннадий Волик

В оккупированном Луганске умер легендарный спортсмен Геннадий ВоликСегодня, 11:40
13 ноября в оккупированном Луганске внезапно скончался Геннадий Петрович Волик - мастер спорта СССР, призер чемпионатов и кубков Украины по культуризму. Президент Луганской областной организации культуризма, первый президент Федерации бодибилдинга в Луганской области, тренер международного класса по бодибилдингу. Основатель и руководитель первого в Луганске атлетического клуба "Звезда".
Бывшему спортсмену было 62 года
Геннадий Волик известен как организатор первого в Украине чемпионата по бодибилдингу. В 1986 году это спортивное событие вызвало неподдельный интерес во всем тогда еще существовавшем советском союзе.
В Луганск Геннадий Волик приехал в 1979 году и с тех пор жил в нашем городе.
Также Волик был известным путешественником.
В последние годы увлекся религией и активно проповедовал христианство.