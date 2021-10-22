В оккупированном Луганске умер легендарный спортсмен Геннадий Волик

13 ноября в оккупированном Луганске внезапно скончался Геннадий Петрович Волик - мастер спорта СССР, призер чемпионатов и кубков Украины по культуризму. Президент Луганской областной организации культуризма, первый президент Федерации бодибилдинга в Луганской области, тренер международного класса по бодибилдингу. Основатель и руководитель первого в Луганске атлетического клуба "Звезда".

Бывшему спортсмену было 62 года

Геннадий Волик известен как организатор первого в Украине чемпионата по бодибилдингу. В 1986 году это спортивное событие вызвало неподдельный интерес во всем тогда еще существовавшем советском союзе.

В Луганск Геннадий Волик приехал в 1979 году и с тех пор жил в нашем городе.

Также Волик был известным путешественником.

В последние годы увлекся религией и активно проповедовал христианство.