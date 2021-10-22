В Луганской области российские боевики обстреляли Орехово-Донецкое из тяжелой артиллерии

14 ноября зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области российские боевики обстреляли из артиллерии Орехово-Донецкое. Российские наемники вели обстрел из орудий калибром 152 мм в сторону жилых домов и позиций ВСУ.

Поселок Катериновка российские террористы дважды обстреливал из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Поселок Золотое-4 вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреливали из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Крымского террористы дважды вели обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Позиции вблизи Новоалександровки. что в нескольких километрах от Попасной, оказались под обстрелом из минометов калибра 120 мм.

Вблизи Причепиловки российские террористы обстреливали из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, боевики осуществили дистанционное минирование возле населенного пункта минами ПОМ-2.

В Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

В Донецкой области район Новолуганского российские наемники два раза обстреливали из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружие.

Поселок Невельское российские оккупанты обстреляли из минометов калибра 120 мм, кроме того, под обстрел из артиллерии калибра 122 мм попали окраины населенного пункта - повреждены жилые дома и близлежащая территория. Потерь среди гражданского населения нет.

Недалеко от Чермалыка боевики дважды применили противотанковый ракетный комплекс.

В направлении Южного обстрела украинских позиций велся из гранатометов различных систем.