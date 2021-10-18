ГБР подозревает экс-министра энергетики Демчишина в госизмене за покупку угля из оккупированных Луганска и Донецка

Следователи ГБР ведут досудебное расследование в уголовном производстве по преступной схеме содействия террористическим организациям ЛНР и ДНР группой граждан Украины, в которую входил бывший Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин и действующий народный депутат Украины Виктор Медведчук.

При этом стоит отметить, что именно за торговлю с предприятиями на оккупированной территории Владимир Демчишин был уволен с должности министра.

В феврале 2015, комиссия по расследованию обстоятельств подписания контрактов на импорт электроэнергии из России в Украину и поставку ее в оккупированный Крым, созданная 21 января 2015 года по поручению Премьер-министра Арсения Яценюка, признала противоправными действия министра энергетики Владимира Демчишина предложила уволить его, а все материалы расследования передать правоохранительным органам для проверки и привлечения к ответственности виновных лиц в совершенных правонарушениях

По мнению следователй, Демчишин и Медведчук наладили поставки угольной продукции с территории временно оккупированных Луганской и Донецкой областей на средства украинских госпредприятий на сумму примерно 1,5 миллиарда гривен.

Поставки проходили в конце 2014 – начале 2015 годов с соучастием бывшего высокопоставленного чиновника, который сейчас является народным депутатом Украины. Злоумышленники организовали схему поставок угля из ОРДЛО при непосредственном содействии высших представителей власти Российской Федерации.

Одиному из участников, который обеспечивал поставки угля с временно оккупированных территорий, следователями ДБР еще 19 сентября 2021 сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство следователя по избранию подозреваемуму меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен. В настоящее время он содержится под стражей.

12 ноября 2021 года следователи ДБР сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) другому соучастнику преступлений – бывшему Министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину.

В сговоре с должностными лицами украинских госорганов и представителями власти РФ он организовал приобретение угля у подконтрольных террористическим организациям предприятий за государственные средства.

Эти действия поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций «Л/ДНР», чем подорвали экономическую безопасность государства в 2014–2015 годах, лишили нашу страну возможностей для диверсификации источников снабжения энергетическими ресурсами, а также предоставили Российской Федерации более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела и ведения подрывной деятельности.

В настоящее время эксминистр скрывается от украинского правосудия за границей. Уведомление о подозрении в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 278 УПК Украины отправлено в адреса последних известных мест его жительства.