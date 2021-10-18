Прокуратура и СБУ объявили в розыск «заместительниц мэра» оккупированного Луганска

Прокуратура объявила в розыск пособницу российских оккупантов, но традиционно не указывает имя, фамилию и не дает фото. Поэтому все приходится делать за них.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, заместительнице «председателя» так называемой «администрации города Луганск ЛНР» сообщено о подозрении в совершении действий, направленных на насильственное изменение, свержение конституционного строя и захват государственной власти, нарушении территориальной целостности и неприкосновенности Украины (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

На сайте оккупационной администрации Луганска указано две заместительницы - Марина Воротникова (на фото слева), занимавшая должность заместителя Луганского городского головы до оккупации города российскими террористами, и Оксана Терещенко (на фото - справа), возглавлявшая до оккупации управление внутренней политики Луганского городского совета.

При этом обе чиновницы с 2015 года уже находятся в базе розыска СБУ по статье 3-258 Ч.1.

По данным следствия, в декабре 2014 года гражданка Украины назначена на должность «замглавы администрации Луганска ЛНР» незаконно образованного органа «власти» «Луганской народной республики», контролируемого оккупационной администрацией Российской Федерации.

Занимая должность, в настоящее время подозреваемая активно участвует в принятии коллегиальных решений «органа», выполняет указания участников «ЛНР», направленные на функционирование системы так называемых органов «власти ЛНР», осуществляет координацию деятельности управлений, входящих в состав «администрации».

Подозреваемая объявлена в розыск и решается вопрос об обращении с ходатайством в суд для осуществления специального досудебного расследования.