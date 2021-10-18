На КПВВ в Станице Луганской в 6 раз увеличилось количество людей

Пассажиропоток на пешеходном пункте пропуска «Станица Луганская» в Луганской области увеличился в 6 раз в сравнении с 10 ноября.

Как сообщили в пресс-центре ООС, в четверг, 11 ноября, через контрольные пункты въезда-выезда на временно оккупированную территорию проследовали 577 человек, а на подконтрольную Украине территорию прибыло 1052 человека.

Днем ранее, 10 ноября, линию соприкосновения в Луганской области в направлении оккупированных районов пересекли 199 человек, на контролируемую Украиной территорию проследовали 65 человек.

Как мы сообщали ранее, террористы «ЛНР» с 11 ноября частично отменили ограничение на передвижение через КПВВ «Станица Луганская», установленные в октябре.

Теперь жители оккупированной састи Луганской области могут раз в месяц выезжать в Украину. На оккупированную территорию граждан Украины пускают только при наличии прописки в этих районах или «гуманитарных основаниях», например уход за больными родственниками, похороны или лечение.