Российская артиллерия оставила без электроэнергии Новозвановку, Выскриву и Троицкое в Луганской области

В результате обстрела Луганской области со стороны российских боевиков, 11 ноября около 15:00 была повреждена воздушная линия энергоснабжения ВЛ-10 кВ №10.

В результате аварии, вызванной обстрелом из российской артиллерии, 474 абонента находятся без света и тепла: полностью обесточены населенные пункты Новозвановка и Выскрива; частично осталось без электричество село Троицкое.

В пресс-службе ЛЭО сообщают, что бригады энергетиков без согласований режима тишины и сопровождения со стороны представителей Совместного центра контроля и координации отправились на место повреждений для оперативного возобновления энергоснабжения в доме прифронтовых населенных пунктов.

Как мы сообщали ранее, российские террористы вчера массированно обстреляли из артиллерии и тяжелых минометов территорию Луганской области.

Село Новозвановка подверглось обстрелам из артиллерии калибра 122 мм, противотанкового ракетного комплекса, минометов калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.