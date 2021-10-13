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Российские боевики обстреляли Новозвановку и Марьинку из артиллерии

Сегодня, 10:06 citynews.net.ua | Напечатать

11 ноября зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области российские террористы трижды обстреляли позиции ВСУ в районе села Новозвановка из артиллерии калибра 122 мм, противотанкового ракетного комплекса, минометов калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

В направлении Крымского боевики дважды открывали огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

У села Троицкое российские боевики обстреливали позиции ВСУ из из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии разграничения.

В Донецкой области позиции украинских военных в Марьинке российские боевики массированно обстреляли из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В направлении населенного пункта Зайцево российские наемники дважды вели обстрел, используя гранатометы различных систем, а также задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

Недалеко от населенных пунктов Гнутово и Луганское оккупанты обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Широкино обстрел велся из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В результате российских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. 


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